Philippinen
Zehntausende protestieren gegen Korruption
Heute protestierten auf den Philippinen zehntausende Menschen gegen die grassierende Korruption. Allein in der Hauptstadt Manila waren es circa 130 000 Menschen.
Anlass der Proteste war die missbräuchliche und korrupte Zweckentfremdung von Geldern für den Hochwasserschutz - 9,5 Milliarden US-Dollar. An den widersprüchlichen Protesten beteiligten sich hunderte Gruppen, darunter große Kirchen, Jugendorganisationen, NGOs, Menschenrechtsaktivisten und nationaldemokratische Organisationen. Selbst der diktatorisch regierende Rodrigo Duterte rief zur Teilnahme auf.
Bemerkenswert: Das Datum des Protests, der 21. September, markiert auch den 53. Jahrestag der Verhängung des Kriegsrechts im Land durch den ehemaligen Präsidenten Ferdinand Marcos Sr., Vater des derzeitigen Präsidenten.