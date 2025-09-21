Zehntausende protestieren gegen Korruption

Anlass der Proteste war die missbräuchliche und korrupte Zweckentfremdung von Geldern für den Hochwasserschutz - 9,5 Milliarden US-Dollar. An den widersprüchlichen Protesten beteiligten sich hunderte Gruppen, darunter große Kirchen, Jugendorganisationen, NGOs, Menschenrechtsaktivisten und nationaldemokratische Organisationen. Selbst der diktatorisch regierende Rodrigo Duterte rief zur Teilnahme auf.

Bemerkenswert: Das Datum des Protests, der 21. September, markiert auch den 53. Jahrestag der Verhängung des Kriegsrechts im Land durch den ehemaligen Präsidenten Ferdinand Marcos Sr., Vater des derzeitigen Präsidenten.