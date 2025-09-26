Kanada
55.000 Postbeschäftigte streiken
Am Donnerstag traten 55.000 Mitglieder der kanadischen Postgewerkschaft in den Streik, nachdem die kanadische Regierung angekündigt hatte, dass die Hauszustellung von Postsendungen durch Canada Post landesweit für fast alle Haushalte innerhalb des nächsten Jahrzehnts eingestellt werden soll. Umgestellt werden soll auf mehr Gemeinschaftsbriefkästen und längere Zustellzeiten. Der Streik legt die gesamte Postzustellung landsweit lahm. Die Umstellung der Postzustellung wird voraussichtlich dazu führen, dass sich die Zustellzeit für Briefsendungen durch Canada Post von durchschnittlich drei bis vier Tagen auf durchschnittlich drei bis sieben Tage verlängert.