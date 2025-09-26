AfD will nur noch 500 Einbürgerungen im Jahr erlauben

2024 gab es mehr als 54.000. Nach den Vorstellungen des Abgeordneten Christoph Maier sollen sich die Menschen künftig die Einbürgerung über ein Art Punktesystem verdienen. Überdies forderte er die rückwirkende Überprüfung aller Einbürgerungen ab 2015. „Gewalttätige“ Asylbewerber sollen von Psychologen überprüft werden und in „Abschiebe-Psychiatrien“ landen, falls sie psychisch krank sind. Als gewalttätig stufte Maier bereits „verbale Gewalt“ ein. Wären die meisten AfDler nicht schon deutsch, hätten sie ob dieses Kriteriums schlechte Karten.