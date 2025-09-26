Aus dem reichhaltigen Programm des Verlags Neuer Weg - auch arabische Titel!

In der Reihe Revolutionärer Weg, dem theoretischen Organ der MLPD, sind zuletzt als RW 36 bis 39 die vier Bände "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise" erschienen. Sie bieten alle reichlich Stoff und Orientierung zum Thema. Besonders hervorzuheben:

Revolutionärer Weg 39 - Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur. Hier besonders der Abschnitt "Die Meinungsmanipulation als Waffe im Gaza-Krieg". Seite 176 ff

Die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus und Veränderungen im imperialistischen Weltsystem begreifen und das Vertrauen in die Perspektive der vereinigten sozialistischen Staaten der Welt gewinnen und stärken:

„Götterdämmerung über der neuen Weltordnung “, Buch/Taschenbuch (27 Euro / 14,80 Euro)

“, Buch/Taschenbuch (27 Euro / 14,80 Euro) „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“, Buch/Taschenbuch (28 Euro / 14,80 Euro)

Es haben sich zahlreiche neue imperialistische Länder herausgebildet, die entsprechend in den Kampf um die Neuaufteilung der Welt um Absatzmärkte, wertvolle Rohstoffe und strategische Einflussgebiete eintreten. Diese Entwicklung spielt eine wesentliche Rolle als Hintergrund des Gaza-Kriegs und der Großisraelpläne.

„Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder“, Broschüre (5 Euro), erhältlich auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Farsi, Türkisch, Russisch.

Stoppt den Völkermord und die Vertreibung des palästinensischen Volks in Gaza!

„Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?“, Broschüre (5 Euro), erhältlich auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch

Warum wächst die Weltkriegsgefahr erneut? Das Buch von Willi Dickhut bekommt heute eine neue Aktualität, denn es deckt auf, dass Kriege und Kapitalismus untrennbar miteinander verbunden sind, und entlarvt grundsätzlich auch die Wahnvorstellung, mit taktischen Atomwaffen einen Krieg gewinnen zu können. Es ist ein wichtiger Beitrag zum Aufbau einer neuen, starken Friedensbewegung.

„Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution“, Taschenbuch (11,50 Euro), erhältlich auf Deutsch und Englisch

Das Rote-Fahne-Magazin 10/2025 mit dem Titelthema zu Palästina ist ebenfalls noch gut einzusetzen

In der Abteilung "übersetzte Bücher" gibt es beim Verlag Neuer Weg und bei People to People eine Reihe arabischer Titel - siehe hier: https://www.neuerweg.de/buecher/kategorien/fremdsprachig/arabisch