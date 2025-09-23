Crowdfunding-Kampagne für Ausstellung über antifaschistischen Spitzensportler

Seelenbinder, Mitglied der KPD, international geachteter Ringer und Widerstandskämpfer, kämpfte vorbildlich und mit ganzem Herzen gegen den Hitler-Faschismus. Selbst zu seiner Hinrichtung auf dem Schafott ging er aufrecht und ungebrochen.



Erstellt wurde die Ausstellung von Studierenden unter der Leitung von Professor Dr. Oliver Rump von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin als Teil eines mehrjährigen Lehr- und Forschungsprojekts.



Wer diese – in Zeiten verschärfter Rechtsentwicklung, akuter faschistischer Gefahr und akuter Weltkriegsgefahr so wichtige – Ausstellung mit einer Spende unterstützen möchte, kann das über eine Crowdfunding-Kampagne bei Betterplace machen, die Christoph Gärtner vom Willi-Dickhut-Museum initiiert hat.



Hier geht es zur Kampagne.

Mehr zur Ausstellung in Gelsenkirchen gibt es hier auf Rote Fahne News.