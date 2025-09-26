Das Massaker Israels in Gaza und der Völkermord am palästinensischen Volk müssen aufhören

Der mörderische Bodenangriff des Staates und der israelischen Armee zur Eroberung Gazas ist in vollem Gange. Die Operation wird von den USA nachdrücklich unterstützt, während die übrigen westlichen Länder stillschweigend das Massaker im leidenden Gaza dulden. Seit zwei ganzen Jahren wird das leidgeprüfte Gaza täglich gnadenlos einem brutalen militärischen Angriff ausgesetzt, der in der Nachkriegszeit beispiellos ist.

In täglichen Live-Übertragungen werden kleine Kinder, Frauen und Zivilisten ermordet, damit das faschistische zionistische Regime Israels die ethnische Säuberung und Auslöschung des palästinensischen Volkes durchsetzen kann. In dieser Zeit wurden über 65.000 Palästinenser ermordet, viele weitere wurden schwer verletzt, während die Stadt und die Region dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Gleichzeitig führt Israel das Volk von Gaza in den langsamen Tod, indem es drakonische Beschränkungen für humanitäre Hilfe verhängt und Tausende von Menschen in den Hungertod treibt. Die gesamte Infrastruktur – Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Schulen, die Wasserversorgung und die Stromversorgung – wurde zerstört. Die israelische Regierung kündigt an, dass Gaza vollständig niedergebrannt werden soll! Der Land- und Luftangriff führt mit Sicherheit zur Massenhinrichtung Tausender Zivilisten.

Angesichts dieses schrecklichen Verbrechens hat niemand das Recht zu schweigen.

Die griechische Regierung trägt eine strafrechtlich zu verfolgende Verantwortung für das Massaker am palästinensischen Volk. Sie unterstützt den mörderischen Staat und unterhält mit ihm militärische, wirtschaftliche und politische Beziehungen. Zusammen mit ihren Verbündeten, den USA, der NATO und der EU, unterstützt sie die Vollendung dieses Verbrechens.

Wir fordern:

Die sofortige Loslösung unseres Landes von dem verbrecherischen Plan des mörderischen Staates

Die Beendigung jeglicher Zusammenarbeit mit ihm

Die Schließung der amerikanischen Stützpunkte in unserem Land

Den Abzug und die Rückkehr der Fregatte „SPETSAI” aus dem Roten Meer in unser Land

Wir bekräftigen unsere Solidarität mit dem heldenhaften palästinensischen Volk

Wir rufen die Gewerkschaften, die Volksorganisationen und Kollektive dazu auf, unverzüglich eine Kundgebung vor der israelischen Botschaft zu organisieren und deren Schließung zu fordern

Die Geschäftsführung von PENEN