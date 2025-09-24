Kanada
Demos für "Planet over Profit"
Am Samstag, den 20. September wurde in über 65 Städten in Kanada gegen die Politik von Premierminister Carney protestiert. Ein Bündnis von mehr als 300 Gruppen organisierte die „Draw the Line”-Proteste für Klimagerechtigkeit, Migrantenrechte, Rechte indigener Völker, Arbeiterrechte, Antikriegsarbeit und Solidarität mit Palästina. Größere Demos gab es in Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Montreal, Winnipeg und Charlottetown. Die Demonstranten schwenkten palästinensische Flaggen, schlugen auf Trommeln und skandierten pro-palästinensische und gegen fossile Brennstoffe gerichtete Parolen. Indigene Menschen mit den Ottawa River Singers sangen und trommelten in Ottawa vor dem Büro des Premierministers, als die Demonstranten eintrafen. Die Proteste standen unter der Hauptlosung „Menschen über Profit stellen und den Planeten über Profit stellen!“