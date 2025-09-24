Duisburg: Wer AfD wählt, wählt Faschismus - keine Stimme der AfD!

Auch wenn die von der AfD angekündigte blaue Welle mit Anspruch auf Mehrheiten im Stadtrat und Bürgermeister-Posten ausblieb – es ist eine akute faschistische Gefahr, dass die AfD ein so starkes Ergebnis in den Arbeiterstädten des Ruhrgebiets bekam.

Die AfD ist keine Partei der kleinen Leute und darf in Duisburg keinen (weiteren) Stich machen! Sie ist gegen die Anhebung des Mindestlohns, gegen Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte, gegen Mietpreisbremse, gegen höhere Steuern für Spitzenverdiener und Konzerne, leugnet die begonnene globale Umweltkatastrophe. All das nutzt nur den Reichsten der Reichen – auch in Duisburg. Mit allen, die am 14. September AfD gewählt haben, muss entschieden diskutiert werden: Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

Protest gegen die Berliner Regierungspolitik ist notwendig – aber wirklicher Protest ist links!

Die Bildzeitung schreibt dem AfD-Kandidaten „Ruhrpott-Stallgeruch“ zu: „Carsten Groß (54) kommt aus einer Duisburger Stahlarbeiterfamilie und arbeitet seit 36 Jahren bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann." HKM produziert zu 60 Prozent für ThyssenKrupp Steel (tkSE) und steht auf deren Abschussliste. Im Frühjahr protestierten 1.000 Kollegen gegen die Kündigung der Verträge durch tkSE, ein Warnstreik folgte. Die Stimmung wächst, dass gegen eine drohende Schließung mit aller Härte gekämpft und gestreikt werden muss.

Was fällt Carsten Groß dazu ein? Kein einziges Wort der Kritik an tkSE oder HKM. Kein Wort über den Kampf der Kollegen. Er sorgt sich um die „wettbewerbsfähige Stahlproduktion", sprich die Profite, fordert eine „weitere Absenkung der Gewerbesteuer" und eine Absage an „grünen Stahl“. Typische Kapitalistenforderungen. Typisch AfD. Wir brauchen niemand, der uns mit ein bisschen „Stallgeruch" gegen dringend notwendigen Umweltschutz aufbringt und für die Profite der Kapitalisten einsteht. Wir brauchen echte Arbeiterpolitik, die den Kampf der Belegschaften um jeden Ausbildungs- und Arbeitsplatz, um Umweltschutz, für Frieden und gegen Faschismus unterstützt. Keine Stimme den Arbeiterfeinden der AfD!

Es ist das Gebot der Stunde, über partei- und weltanschauliche Grenzen hinweg eine gemeinsame Front gegen den Faschismus zu schmieden. Das ist die Lehre aus der dunklen Zeit des Hitler-Faschismus, den die Arbeiterbewegung durch ihre Spaltung nicht verhindern konnte. In diesem Sinn unterstützt die MLPD in verschiedenen NRW-Städten kritisch die Wahl von OB-Kandidaten der SPD gegen die AfD, sofern sie sich eindeutig antifaschistisch positionieren.

Eine solche Wahlempfehlung können wir in Duisburg nicht aussprechen. Denn Sören Link profiliert sich hier nach dem Motto: „Wir brauchen keine AfD, wir machen selbst deren Politik“. So titelte die WAZ am 18.9.: „Link kritisiert den Kurs der eigenen Partei – OB erklärt seinen Erfolg mit dem harten Durchgreifen gegen Sozialbetrug.“ Sozialbetrug ist für ihn nicht die Steuerhinterziehung durch Großkonzerne und die Subventionierung ihrer Profite durch Steuermilliarden. Seine diskriminierenden Äußerungen über „Armutszuwanderung“ aus den Balkan-Ländern sind nicht zu akzeptieren.

Kein Wort darüber, wie Konzerne und Wohnungsspekulanten von der Überausbeutung dieser Menschen profitieren. Statt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, werden „Problemimmobilien“ geräumt und die Ärmsten der Armen buchstäblich auf die Straße gesetzt. Diese Politik spaltet und befördert den Aufschwung der AfD. Faschisten bekämpft man nicht, indem man deren Gedankengut bedient – sondern durch den Zusammenschluss aller ehrlichen Antifaschisten!

Die MLPD steht für eine grundlegende Alternative zum Kapitalismus und mit der Perspektive des echten Sozialismus für eine Kommunalpolitik, in der die Menschen lernen ihre Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. Wer wirklich etwas verändern will, muss selbst aktiv werden, die antifaschistische Aktionseinheit und den Kampf für eine lebenswerte Zukunft unterstützen!

