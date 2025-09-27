Freiheit für Palästina! Sofortiger Stopp der israelischen Angriffe auf die Global Sumud Flotilla!

Wie schon bei der Freedom Flotilla im Sommer sind auch dieses Mal wieder Mitglieder der revolutionären Weltorganisation ICOR mit an Bord.

Auf ihrem Weg durch das Mittelmeer wurde die Flotilla immer wieder von israelischen Drohnen angegriffen. Brandbomben wurden abgeworfen. Die Aufmerksamkeit der Aktivisten und der Besatzungen hat bisher verhindert, dass Menschen zu Schaden gekommen sind.

Die Aktivistin Judith Scheytt berichtet vom beteiligten Boot Paula 1: "Israel hat die Situation in der letzten Nacht weiter eskaliert. Sie haben uns in einem Zeitraum von fünf Stunden mindestens zwölf Mal angegriffen und chemische Substanzen abgeworfen, wodurch auch Boote beschädigt wurden. Unsere Funkkommunikation wurde gestört. Gezielte Explosionen wurden herbeigeführt. Diese Eskalation kommt nicht überraschend. Israel hat in den letzten Tagen Propagandakampagnen gestartet, um seine Angriffe zu rechtfertigen. Israel bezeichnet uns als Hamas-Flotilla und als Terroristen. Israel hat keinerlei Recht, unsere Flotilla 600 Seemeilen von Gaza entfernt in internationalen Gewässern anzugreifen. Unsere Mission ist vollkommen von internationalem Recht gedeckt. Aber für Israel sind offenbar einige Boote mit Reis und Babynahrung schon eine Gefahr. Diese Angriffe sind Ergebnis jahrzehntelanger Straflosigkeit für Israel durch unsere Regierungen. Auch wenn Italien jetzt ein Schiff der Navy geschickt hat zum Schutz der italienischen Staatsbürger auf unseren Booten, ändert sich daran nicht wirklich etwas. Zum einen zeigt das, wie schnelle Regierungen eingreifen können, wenn sie nur wollen. Zum anderen kam das zustande aufgrund der Massenmobilisierung in Italien, aufgrund des Generalstreiks. Die Menschen, die das getragen haben, sind unsere Verbündeten! Tut es ihnen gleich, flutet die Straßen, fordert das sichere Ankommen der Flotilla, fordert das Ende des Völkermords in Gaza. Wir halten euch auf dem Laufenden."

Die Gobal Sumud Flotilla verbindet sich mit den Massenprotesten gegen den Völkermord am palästinensischen Volk. Israel kommt immer mehr in die Defensive. Inszwischen votieren 157 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen für einen Staat Palästina. Die gestrige rede von Netanjahu vor der UNO-Vollversammlung war so verabscheungswürdig, dass die Delegierten reihenweise den Saal verließen und er vor fast leeren Rängen sprach.

Heute demonstrieren in Deutschland, in Berlin, Düssldorf, Göttingen und zahlreichen weiteren Orte Zehntausende gegen den Völkermord, den Israel am palästinensischen Volk begeht. Auch die Forderung Hände weg von der Global Sumud Flotilla wird dadurch unterstützt! Rote Fahne News wird weiter berichten.