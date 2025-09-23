Gebt Thomas Westphal (SPD) bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister am 28. September 2025 eure Stimme!

Wir unterstützen Thomas Westphal bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister, weil er die von SPD und Bündnis 90/Die Grünen eingebrachte und mit Mehrheit verabschiedete Brandmauer-Resolution des Dortmunder Stadtrats vom Februar 2025 gegen die reaktionäre Beanstandung durch die Bezirksregierung Arnsberg verteidigt. Und er bleibt standhaft, obwohl deswegen ein Disziplinarverfahren der Bezirksregierung Arnsberg gegen ihn eingeleitet wurde.



Thomas Westphal hat im Januar 2024 bei der Demonstration vor über 30 000 Menschen in Dortmund das Verbot der AfD gefordert. Die CDU hat im Dortmunder Stadtrat den Brandmauerbeschluss im Februar 2025 nicht unterstützt.



Die Unterstützung Thomas Westphals bei der Stichwahl heißt nicht, dass wir die Politik der SPD in Berlin unterstützen. Wir bekämpfen die von der Merz-/Klingbeil-Regierung betriebene Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Bevölkerung und die Hochrüstung des deutschen Imperialismus. Wir haben auch erhebliche Kritik an der Dortmunder SPD. Insbesondere, dass die antikommunistische Gleichsetzung von Kommunisten und Faschisten auch von größeren Teilen der Dortmunder SPD mitgetragen wird (so z. B. im sogenannten „Bündnis gegen Antisemitismus“ *), was die Aktionseinheit gegen die Faschisten spaltet.



Wir sehen es als unsere historische Verpflichtung an, heute, wo wir es mit einer akuten faschistischen Gefahr zu tun haben, die Einheitsfront von Religion bis Revolution im antifaschistischen Kampf zu schmieden. Das ist eine wesentliche Lehre aus der dunklen Zeit des Hitler-Faschismus. Insbesondere wegen der Spaltung von Kommunisten und Sozialdemokraten konnte der Hitler-Faschismus nicht verhindert werden. Es kann uns nicht gleichgültig sein, ob die Brandmauer im Dortmunder Stadtrat gegen die faschistische AfD fällt oder nicht.