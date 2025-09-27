Hamburg

Protest gegen Kriegsübung

Heute gab es in Hamburg Proteste gegen die Übung "Red Storm Bravo". Bei der Übung wurde ausdrücklich die Anwendung von Notstandsrecht im Spannungs- oder Kriegsfall trainiert. Damit soll auch die Bevölkerung an kriegsähnliche Zustände und Soldaten auf den Straßen gewöhnt werden. Die MLPD beteiligte sich an den Protesten.