Palästina / Israel

Israelis demonstrieren gegen Völkermord in Gaza

Auf Facebook ist ein hochinteressantes Video aufgetaucht, das Israelis beim öffentlichen Protest gegen den Völkermord in Gaza zeigt. Das Video widerlegt die einseitige Berichterstattung der bürgerlichen Medien, die solche Proteste fast komplett ausblenden.

 

Hier kann es angesehen werden.