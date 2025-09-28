Jetzt zum Hugo-Hauer-Jahresausflug anmelden und letzte Plätze sichern

Am Sonntag, dem 5. Oktober, geht es mit einem Reisebus ins Emsland. Unser Ausflug verbindet antifaschistisches Gedenken und modernste Schiffsbautechnik. Wir besichtigen die bekannte Meyer-Werft in Papenburg, wo um die 3.000 Werftarbeiter große Fähren und Kreuzfahrtschiffe bauen. Anschließend organisieren wir ein Picknick.

Danach findet eine Gedenkfeier beim ehemaligen KZ Börgermoor statt. Dorthin hatten die Hitlerfaschisten 1933 viele Arbeiter aus dem Ruhrgebiet verschleppt, vor allem Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten und aufrechte Christen. Das Gedenken wird vom Gelsenkirchener Willi-Dickhut-Museum unterstützt. Willi Dickhut war als Funktionär der damaligen KPD von 1933 bis 1935 in Börgermoor und Esterwegen eingesperrt. Er beteiligte sich dort aktiv am illegalen Widerstand. Symbol seiner Unbeugsamkeit ist die von ihm während der Haft geschnitzte Figur des „Moorsoldaten“.

Noch sind einzelne Plätze verfügbar! Alle näheren Informationen zu Kosten, Anmeldung und Bezahlung finden sich auf dem Flyer hier.