Kein AfD Bürgermeister in NRW!

Unter dem Motto „Kein Platz für Faschisten in Gelsenkirchen“ protestierten heute 300 Menschen gegen einen Faschistenaufmarsch in der Stadt. Der Protest war breit zusammengesetzt: viele Stadtteilinitiativen, Jugendliche, vier Parteien (wir von der MLPD waren auch dabei, klar), Gewerkschafter, ganze Familien. Mit offenem Mikro. Kundgebung, Demo und Menschenkette wurden binnen drei Tagen organisiert. Eine zuvor geplante Menschenkette war abgesagt worden. Der heutige Protest hatte die eindeutige Message: gerade weil die Situation politisch brisant ist, sind wir auf der Straße gefragt! Es war ein klares Statement jede Kapitulation vor solchen Aufmärschen. Trotz verschieden geäußerter Kritik an der SPD wurde einmütig zur Wahl von Andrea Henze in der Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten aufgerufen. Die Menschenkette reichte ums ganze Rathaus unter dem Motto: Wir sind die Brandmauer! Zum „bundesweiten“ Aufmarsch der Neofaschisten kamen klägliche 80 Personen.