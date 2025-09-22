Brasilien
"Keine Amnestie für Bolsonaro"
Am Sonntag haben Zehntausende in mehreren brasilianischen Städten gegen ein geplantes Amnestiegesetz protestiert, von dem der frühere faschistische Präsident Jair Bolsonaro profitieren könnte. Der 70-Jährige wurde vor wenigen Tagen wegen eines Putschversuches nach seiner Wahlniederlage 2022 zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Rechte Kräfte versuchen, durch ihre Parlamentsmehrheit das Urteil auszuhebeln. In Großstädten wie São Paulo und Rio de Janeiro gingen jeweils mehr als 40.000 Menschen auf die Straße, organisiert wurde dieser größte Protest seit 2022 durch Soziale Bewegungen, Gewerkschaften und linke Parteien. An der Demonstration am Strand von Copacabana in Rio nahmen auch die populären brasilianischen Sänger Caetano Veloso, Gilberto Gil und Chico Buarque teil.