Late-Night-Show von Jimmy Kimmel kehrt zurück

Vor vier Tagen hatte der US-Sender ABC das Aus der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel verkündet. Nun teilte der Mutterkonzern Disney mit, dass die Show heute wieder auf Sendung geht. Das ist Ergebnis vielfacher Proteste.

Es habe in den vergangenen Tagen eingehende Gespräche mit Kimmel gegeben. Danach habe Disney die Entscheidung getroffen, die Show fortzusetzen.Trump hatte die Absetzung gelobt.

Kimmel hatte der MAGA-Bewegung (Make America Great Again) von US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, die Ermordung des Faschisten Charlie Kirk politisch zu nutzen - daraufhin verkündete ABC das Aus seiner Show. Wörtlich hatte Kimmel gesagt: "Wir hatten am Wochenende einige neue Tiefpunkte, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte", den Mann, der Charlie Kirk ermordet habe, "als alles andere als einen von ihnen darzustellen und alles Mögliche tat, um daraus politisches Kapital zu schlagen."