Ohrfeige für die AfD und deren Unterstützer

Nicht nur wegen des Gewinns der Europameisterschaft, noch mehr wegen der beeindruckenden Mannschaftsleistung, die sie auch schon als Außenseiter zum WM‑Titel gebracht hat.

Ohne Migranten, insbesondere Schwarze, die nach der völkischen Logik führender Leute wie Björn Höcke von Abschiebung oder „Remigration“ betroffen wären, wäre das nicht möglich.

Düster sähe es ohne Migrantinnen und Migranten auch in der deutschen Leichtathletik aus. Nicht nur Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner wie Malaika Mihambo (Weitsprung) oder Leo Neugebauer (Zehnkampf), auch andere Leistungsträger stammen aus anderen Ländern und von anderen Kontinenten.

Der Flüchtling Amanal Petros schaffte es im Marathonlauf zu Silber. Nach Logik der AfD und Abschotter wie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hätte er nie nach Deutschland kommen dürfen.

Im Breiten- und Spitzensport, gerade in Sportarten wie Leichtathletik und Basketball, die keine besonderen technischen Voraussetzungen benötigen und darum weltweit ausgeübt werden, hat der Rassismus wenig Chancen, und das muss auch so bleiben!