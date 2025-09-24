Perfide Betrügerei

Mir ging durch den Kopf, dass solche Betrügereien zulasten der Kunden mittlerweile gang und gäbe sind. Man denke nur an den „Dieselskandal“, bei dem die Käufer neuer Autos von VW systematisch betrogen wurden.



Besonders perfide daran ist: Für diese Betrügereien wird wertvolle menschliche Arbeitskraft, Intelligenz und Zeit aufgewendet. Es wurden Ingenieure dazu angehalten, sich die Abschaltvorrichtung auszudenken und sie zu erproben.



Bei der Deutschen Bahn wird es Disponenten und Fahrdienstleiter geben, die angehalten werden, die Reisenden auf dem Bahnhof stehen zu lassen. Für ausgefallene Züge gibt es m. W. auch keine Entschädigung, für erhebliche Verspätungen muss die Deutsche Bahn aber zahlen … Eine abstoßende Variante der Dekadenz in der Profitproduktion.