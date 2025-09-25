REBELL Rhein-Neckar gegründet

Zur Gründungsfeier kamen ca. 15 Leute, die den Abend mit Liedern, Gedichten und Grußworten bereicherten. Die Rotfüchse haben uns willkommen geheißen und freuen sich

sehr, dass wir die Rotfuchsarbeit jetzt gemeinsam machen. Dafür haben sie uns mit der Moderation unterstützt, sowie Waffeln gebacken und verkauft.

Besonders freuten wir uns über einen Brief vom Karlsruher Rebell, der uns zur Gründung beglückwünschte, und über die die Teilnahme einer Rebellin aus Ulm, die extra zur Gründungsfeier nach Mannheim kam.