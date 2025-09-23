Brasilien
São José dos Campos: Embraer-Arbeiter streiken für Lohnerhöhung
Am 17. September legten 6.000 Metallarbeiter des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer für einen Tag die Arbeit nieder, aus Protest gegen das dürftige Lohnangebot der Unternehmensleitung von 5 Prozent. Das Unternehmen, ein weltweit drittgrößte Hersteller von Passagierflugzeugen, hatte eine Lohnerhöhung angeboten, die kaum die Inflation ausgleicht. Die Metallarbeitergewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 11 Prozent sowie eine Erhöhung der Essens- und Einkaufsgutscheine. Die Entscheidung zum Streik fiel bei einer Versammlung im Embraer-Werk in São José dos Campos. Der Streik wurde am nächsten Tag von der Metallarbeitergewerkschaft ausgesetzt.