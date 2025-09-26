Sarkozy, „tugendhafte“ Minister und die wahre Beute der Bourgeoisie

Dass ein ehemaliger Präsident ins Gefängnis kommt, gab es noch nie! In eine Zelle wie jeder andere Häftling. Doch die Fakten sind zu eindeutig, die Anklage zu schwerwiegend: Verhandlungen mit einem libyschen Terroristen, der wegen eines Anschlags mit mehr als 70 Toten angeklagt ist. Geld zur Finanzierung von Sarkozys Präsidentschaftskampagne im Austausch für eine „diskrete“ Intervention bei der Justiz, um den Terroristen reinzuwaschen!

Die Medien geben fast ausschließlich der empörten Rechten das Wort! Angefangen bei Sarko selbst, der vom „Hass” der Justiz spricht, die Frankreich gedemütigt habe, und dass er „völlig unschuldig” mit „erhobenem Haupt” ins Gefängnis gehen werde. Die Rechte empört sich über die Justiz, den Mangel an Beweisen, die Politisierung der Rechtsprechung ...

Marine Le Pen, die genau wie Sarkozy in ihren Reden eine härtere Justiz verteidigt, eilt dem Verurteilten zu Hilfe. Die Welle der Empörung unter den Anhängern Sarkozys, dem „Opfer politischen Hasses”, übt Druck aus. Sie wollen eine „Trumpisierung” der Gesellschaft, mit anderen Worten die Faschisierung mit einer Justiz, mit Medien, Schulen und anderen Institutionen, die streng den Anweisungen des Staates unterliegen. Andere Journalisten sprechen von einem „historischen Ereignis”, der Beweis dafür, dass die Justiz „unparteiisch” ist, dass die Republik „groß” ist, dass „niemand über dem Gesetz steht”?

Was für eine Farce! Sarkozy ist nicht gefallen, weil die französische Justiz unbestechlich wäre, sondern weil er seine Rolle als Sündenbock in einer Maschine spielt, die weiterlaufen muss. Man wirft einen von ihnen den Wölfen zum Fraß vor, damit die Menge weiterhin an den Mythos eines vorbildlichen Rechtsstaats glaubt. Es geht um Schadensbegrenzung in einer Situation, wo die Institutionen der Republik schon angeschlagen sind. Parallel dazu kündigen einige Minister an, dass sie „ihre Privilegien abschaffen” werden, um „dem Staat Einsparungen zu ermöglichen”.

Was für eine Großzügigkeit! Man verzichtet auf einige Vorteile der Kaste, tut so, als würde man „den Gürtel enger schnallen”, um die Illusion zu vermitteln, man sei „wie alle anderen”. Aber was bedeuten diese Krümel angesichts der wirklichen Klassenprivilegien, angesichts des kolossalen Schatzes, den der bürgerliche Staat jedes Jahr den Kapitalisten zuschustert? Eine Senatsuntersuchung hat gerade ans Licht gebracht: 220 bis 270 Milliarden Euro pro Jahr fließen als öffentliche Geschenke an Unternehmen, ohne jegliche Bedingungen oder Kontrollen, Steuerbefreiungen, Subventionen, Steuergutschriften, vielfältige Steuervergünstigungen. Das ist die wahre Beute! Es sind nicht die Taxikosten oder die Dienstwohnungen der Minister

Es sind auch nicht die Geschäfte von Sarkozy, so schmutzig sie auch sein mögen. Die wahre Plünderung findet hier statt: Der bürgerliche Staat erfüllt seine grundlegende Aufgabe, völlig LEGAL, indem er die Profite der Bourgeoisie garantiert und öffentliche Gelder in die Kassen des Kapitals umleitet. Man soll uns nicht erzählen, dass Frankreich eine große Demokratie mit einer unerbittlichen Justiz ist! All das ist nur Augenwischerei, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Man inszeniert einen gestürzten Präsidenten, man schwenkt Ministerprivilegien wie rote Fahnen, aber im Grunde ändert sich nichts: Der Staatsapparat bleibt das Herrschaftsinstrument der Kapitalistenklasse. Und solange dieses System nicht gestürzt wird, solange öffentliche Gelder zur Bereicherung der Ausbeuter veruntreut werden, solange die Bourgeoisie herrscht, werden die Arbeiter weiterhin bezahlen müssen.