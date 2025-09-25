Niederlande
Schipol: Dritter Streik des Bodenpersonals von KLM
Das Bodenpersonal von KLM am Flughafen Schiphol streikte am Mittwoch für einen besseren Tarifvertrag. Aufgrund des Streiks hat KLM 119 Flüge gestrichen und weitere 70 sind verspätet. Der von den Gewerkschaften FNV und CNV organisierte Streik fand von 6:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Die Gewerkschaften verhandeln seit Monaten über einen neuen Tarifvertrag für das Bodenpersonal, das Passagiere betreut, Gepäck ein- und auslädt und Flugzeuge an die richtige Position rollt. Sie fordern von KLM Lohnerhöhungen für das Bodenpersonal, die mindestens die Inflation ausgleichen. Dies ist der dritte Streik des Bodenpersonals von KLM, wobei jeder Streik zwei Stunden länger dauert als der vorherige. Bei den beiden vorherigen Streiks hat KLM jeweils 100 Flüge gestrichen, wovon 27.000 Passagiere betroffen waren.