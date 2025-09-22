Schwerpunkt „Koa Gas“ und mit 3000 Menschen deutlich mehr Teilnehmer als erwartet

Nachdem sich die FFF-Gruppe München erst vor zwei Wochen wieder Greta Thunberg in ihrer palästinasolidarischen Haltung anschloss und manche aus der Gruppe austraten, war dies ein guter Neuanfang der Demonstrationen, die monatlich stattfinden sollen. Einen kleinen Rückfall in finstere Zeiten des versuchten Parteifahnenverbotes erlebte ein MLPD-Genosse mit Parteifahne. „Nicht erwünscht“ seien Parteifahnen. Auf die Erwiderung, das sei ein demokratisches Recht und „wir leben noch nicht im Faschismus“, war das erledigt.



Die Grünen packten ihre Fahne ein. Später war auch eine Fahne der Linkspartei zu sehen, Präsent war die Initiative gegen die Gasbohrungen in Reichling am Ammersee. Mittlerweile wird schon in 3500 m Tiefe nach Gas gebohrt. Zu Recht fürchten die Anwohner um die Qualität ihres Trinkwassers. Deshalb führte die Demonstration auch zum Wirtschaftsministerium, wo Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister, als willfähriger Knecht der Gas-Industrie residiert.



In zahlreichen Gesprächen wurde die enge Verbindung des Kampfes gegen ungerechte Kriege und der Frage der Umweltkatastrophe thematisiert und erntete Zustimmung. Auch ein Buch aus der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG, „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ – wurde verkauft. Die Umweltgewerkschaft war mit ihren Westen deutlich sichtbar und sammelte Unterschriften für kostenlosen Nahverkehr und den Ausbau der Radwege.