Solidarität der revolutionären Weltorganisation ICOR mit Christopher initiiert

In dem Schreiben an ICOR-Organisationen und Mitglieder der United Front heißt es:

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

wir bitten euch, die internationale Solidarität mit einem fristlos gekündigten Kriegsgegner zu unterstützen. Das imperialistische Deutschland ist neben den USA einer der größten Unterstützer der israelischen Regierung. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Flughafen Halle/Leipzig, der das europäische Drehkreuz für Waffentransporte nicht nur nach Israel, sondern auch in die Ukraine ist.

Am 23. August marschierten Hunderte Menschen unter dem Motto „March to Airport“ zum Leipziger Flughafen, um gegen Waffenlieferungen für den Völkermord in Gaza zu protestieren. Sie forderten unter anderem ein Ende jeglicher militärischer Unterstützung Israels sowie den diplomatischen und ökonomischen Boykott. Die Flughafenbeschäftigten werden aufgefordert, jegliche Beteiligung an Waffenlieferungen zu verweigern.

Auf der Kundgebung sprach auch der Arbeiter Christopher T., der selbst beim internationalen Logistikmonopol DHL arbeitet und Vertrauensmann der Gewerkschaft ver.di ist. Er sagte: „Es ist uns auf dem Flughafen als Flughafenarbeiter auch ein echt großes Anliegen, dass unsere Arbeit, auf die wir so stolz sind, wir betreiben Welthandel und verbinden die Welt, dass unsere Arbeit nicht dem Krieg dient, dass unsere Hände nicht dem Krieg dienen.“ Dafür wurde er nun fristlos entlassen.

Bitte organisiert die Solidarität mit Christopher! Stellt den Kontakt her zu anderen Kriegsgegnern, die Repressalien erfahren. Von besonderer Bedeutung ist momentan die Solidarität betrieblicher und gewerkschaftlicher Repräsentanten bzw. Gliederungen (unbedingt Gewerkschaft und Funktion nennen). Zum anderen gibt es Organisationen der Palästina-Solidarität, die ihn unterstützen. Zum dritten ist natürlich auch die Solidarität von politischen Organisationen wichtig. Bitte schickt eure Erklärungen aller Art an uns, wir leiten das an die entsprechenden Solidaritätsportale weiter, mit denen wir in engem Kontakt stehen und die uns um eine entsprechende Initiative gebeten haben.

Wer einen von uns angreift, greift uns alle an! Hoch die internationale Solidarität!

Monika Gärtner-Engel,

Hauptkoordinatorin der ICOR,

Co-Präsidentin der United Front