Solidarität hilft siegen!

Wann und wo?

Am Dienstag, den 23. September, um 12 Uhr findet die Kundgebung am Wilhelm-Liebknecht-Platz statt. Danach Teilnahme am Gerichtsverfahren mit anschließender Auswertung und Festlegung unserer nächsten Schritte und Maßnahmen. Die Geschäftsleitung von DHL hat in den letzten Monaten 1500 Kolleginnen und Kollegen entlassen. Viele von ihnen haben Jahre bzw. Jahrzehnte für die Aktionäre und fetten Gehälter der Geschäftsleitung geschuftet. Perfide schiebt nun die DHL-Geschäftsleitung aufgetretene Fehler in Folge der Überausbeutung durch jahrelange Nacht- und teils Schwerstarbeit für die Kündigungen vor.



Wenn sie von Wirtschaftlichkeit sprachen, meinte die Geschäftsleitung nur Profitmaximierung. Um Streiks und Kämpfe im Betrieb zu verhindern, hetzten sie gegen den Ver.di-Streik und drohen nun auch dem Kollegen Christopher T. mit Kündigungen, weil er sich klar gegen die Lieferungen militärischer Güter von Firmen wie Rheinmetall öffentlich auf einer Friedensdemo ausgesprochen hat. (Die Mitteldeutsche Zeitung, MZ hat am 18.09.2025 und www.rf-news.de am 20.09.2025 darüber berichtet) Der Kollege Adrian Mauson, Kandidat der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) zur Bundestagswahl 2025, wurde gekündigt, weil Leute wie er, die auch noch Probleme und Missstände auf Betriebsversammlungen offen ansprechen, für die widerstandslose Ausbeutung und den Missbrauch der Kolleg*innen wie für Lieferungen militärischer Güter für reaktionäre Regime, für Geschäftsleitung, Aktionäre und Karrieristen von DHL unbequem sind.

Wenn die Geschäftsleitung von DHL glaubt, sie könne sich alles erlauben, irrt sie. Denn für uns Kolleginnen und Kollegen gilt: Einer für alle! Alle für Einen! Einen Finger kann man brechen – aber fünf Finger sind eine Faust!