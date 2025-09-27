Songül Yücel aus der Haft entlassen!

Delal schreibt:

"Wir haben gute Nachrichten für euch. Unsere Regionalkoordinatorin für den Nahen Osten, Songül Yücel, wurde heute nach fünf Monaten Haft bei ihrer Anhörung freigelassen. Wir haben Songül vor kurzem voller Freude vor dem Gefängnis empfangen. Obwohl sie weiterhin mit einem Reiseverbot belegt ist, ist es sehr ermutigend, dass sie nicht mehr physisch im Gefängnis sitzt. Songül lässt euch alle herzlich grüßen."

Die Europakoordinatorinnen und auch wir von der Roten-Fahne-Redaktion grüßen aufs Herzlichste zurück! Das Reiseverbot gehört natürlich auch noch vom Tisch!

Siehe auch: Songül Yücel: Brief aus dem Kerker