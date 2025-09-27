Türkei
Songül Yücel aus der Haft entlassen!
Die Europakoordinatorinnen der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen haben uns die tolle Nachricht übermittelt: Songül Yücel ist nach fünf Monaten Haft in der Türkei wieder frei!
Delal schreibt:
"Wir haben gute Nachrichten für euch. Unsere Regionalkoordinatorin für den Nahen Osten, Songül Yücel, wurde heute nach fünf Monaten Haft bei ihrer Anhörung freigelassen. Wir haben Songül vor kurzem voller Freude vor dem Gefängnis empfangen. Obwohl sie weiterhin mit einem Reiseverbot belegt ist, ist es sehr ermutigend, dass sie nicht mehr physisch im Gefängnis sitzt. Songül lässt euch alle herzlich grüßen."
Die Europakoordinatorinnen und auch wir von der Roten-Fahne-Redaktion grüßen aufs Herzlichste zurück! Das Reiseverbot gehört natürlich auch noch vom Tisch!