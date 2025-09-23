Spendengala für die 3. Internationale Automobilarbeiter-Konferenz

Ford will in Köln mehrere Tausend Arbeitsplätze vernichten. Die Zukunft des Werkes überhaupt steht infrage. So geht es vielen Belegschaften der Automobilindustrie weltweit. Die Automobilarbeiterinnen und -arbeiter weltweit organisieren sich gegen die Konkurrenz und Spaltung und für ihre Zukunft.



Im Jahre 2015 fand eine 1. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Sindelfingen statt, 2020 die Zweite in Südafrika, die Dritte wird vom 20. bis 24. November 2025 in Pune (Indien) stattfinden.



Zur Finanzierung der Konferenz, unter anderem für die Unterstützung bei Reisekosten für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ländern mit niedrigen Löhnen, finden in mehreren Regionen in Deutschland „Spendengalas“ statt, in Köln am 27. September im Stadtteiltreffen Stegerwald, Ulitzkastraße 5, ab 15 Uhr.



Die Gala wird veranstaltet von Automobilarbeitern und -arbeiterinnen, ihren Familien und Freunden und Freundinnen u. a. aus Düsseldorf (Daimler-Benz), Bochum, Rüsselsheim (Stellantis-Opel) und Köln (Ford).



Es wird gegrillt, es gibt ein Mitbringbuffet, eine Tombola, ein Programm für Kinder und Lifemusik u. a. der Band Gehörwäsche, in der auch Ford-Kolleginnen und -Kollegen spielen. Die Ziele der Konferenz werden vorgestellt, ebenso das Land Indien, die Region Pune und die Menschen dort. Eintritt: 5 Euro / ermäßigt 3 Euro.

Rückfragen können gerichtet werden an IACKoeln@web.de

Infos über die Internationale Automobilarbeiter-Koordination gibt es hier