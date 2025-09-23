Trump hält provokative Rede vor der UN-Generalversammlung

Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen und der New York Climate Week sind diese Woche weltweit Demonstrationen geplant. Tausende Aktivisten marschierten am Samstag in New York City die Park Avenue entlang und bogen in die Billionaires Row in Richtung Trump Tower in New York ein, um „Milliardäre zur Kasse zu bitten”. Sie forderten Klimagerechtigkeit, Demokratie, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung der Geschlechter, ein Ende der Einwanderungsbeschränkungen durch Trump und einen Waffenstillstand in Gaza. Aufgerufen hatten mehr als 100 Organisationen, darunter 350.org, Climate Defenders, DRUM und Women’s March. Trotz jahrelanger internationaler Konferenzen, Verhandlungen und Verträge haben die Länder ihre Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen, die zur Erwärmung des Planeten beitragen, weiter erhöht und damit häufigere und intensivere extreme Wetterereignisse begünstigt. 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, und die Trump-Regierung hat daran gearbeitet, grundlegende Umweltvorschriften zurückzunehmen. Dies hat der Öl- und Kohleindustrie den Weg für mehr Umweltverschmutzung geebnet und gleichzeitig die Entwicklung von Wind- und Solarenergie weiter behindert.