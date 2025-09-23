Aggressiv gegen jeglichen Umweltschutz
Trump hält provokative Rede vor der UN-Generalversammlung
50 Minuten sprach Donald Trump vor der UN-Vollversammlung, obwohl nur 15 Minuten vorgesehen waren. Sitzungsleiterin Annalena Baerbock ließ ihn gewähren. In seiner Rede griff Trump die UN scharf an, lobte sich selbst für angebliche militärische Erfolge – und attackierte europäische Verbündete. Deutschland allerdings lobte er: Das Land habe den "kranken Weg" Richtung erneuerbare Energien erfolgreich verlassen.