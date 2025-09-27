Gegen Antifaschisten

Gegen Antifaschisten

Trump schickt Militär nach Portland

Der faschistische US-Präsident Trump schickt Militär, um Portland zu besetzen. Ausdrücklich erklärte er: "Ich genehmige außerdem die Anwendung vollumfänglicher Gewalt, falls erforderlich". Konkret will er die faschistische Geheimpolizei ICE gegen antifaschistische Proteste stärken.