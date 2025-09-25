Verharmlosung der AfD ist brandgefährlich

Wer im Duell der OB-Kandidaten beim AfD-Mann Michael Eiche eine positive „charakterliche Evolution“ feststellt, hat nicht begriffen, dass hier jemand wahltaktisch Kreide gefressen hat. Nur indirekt klingt an, wofür diese Partei wirklich steht. Arbeiterfeindlich hat sie auf Bundesebene gegen einen Mindestlohn von 12 € gestimmt und arbeitet am Aufbau einer rechten Gegenbewegung gegen die DGB-Gewerkschaften.

Sie hat sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, aber nur um Russlands Interessen zu stärken. Sie tritt für die massive Aufrüstung Deutschlands ein und Herr Eiche persönlich direkt für die Einführung der Wehrpflicht. Das nassforsche Wort Eiches gegen die Deutsche Umwelthilfe nur auf die Frage der Finanzamtsschlucht zu beziehen, greift völlig zu kurz. Die AfD leugnet die begonnene globale Umweltkatastrophe und AfD-Chefin Alice Weidel will alle Windräder niederreißen.

Herr Eiche behauptet, Deutschland bietet Zuwanderern eine faktische Gleichstellung mit hart arbeitenden Deutschen, ohne dass sie arbeiten müssen. Das ist reine Stimmungsmache. Das AfD-Programm zur letzten Bundestagswahl treibt das noch auf die Spitze einer reaktionären nationalistischen Familienpolitik mit dem Slogan „mehr Kinder statt Masseneinwanderung“.

Die AfD ist eine faschistische Partei. Die Beteiligung vom Hagener AfD-Mann Andreas Geitz beim Reichstagssturm spielt Herr Eiche als „merkwürdige Person“ in der AfD herunter. Nein, es zeigt die Ablehnung der parlamentarischen Demokratie, wie das AfD-Vertreter vielfach mit respektlosem Verhalten im Bundestag gezeigt haben. Ich kann aus all diesen Gründen nur dringend dazu raten, in der Stichwahl den CDU-Mann Dennis Rehbein zu wählen. ...