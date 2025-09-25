Österreich
Wien: "Sanktionen gegen Israel – Stoppt den Genozid!"
Am Samstag, dem 20. September, beteiligten sich 20.000 Menschen laut den Veranstaltern in Wien an der Großdemonstration zu Solidarität mit Palästina unter der Losung "Sanktionen gegen Israel – Stoppt den Genozid!". Aufgerufen hatte die Palästinensische Gemeinde Wien, unterstützt von Amnesty International und zahlreichen weiteren Gruppen und Initiativen. Sie forderten von der österreichischen Regierung auf, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, die österreichischen Rüstungsgeschäfte mit Israel sofort zu beenden und sich für die "Aufkündigung des Assoziationsabkommens" zwischen der EU und Israel einzusetzen.