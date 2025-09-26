Namibia
Windhuk: Streik in Verpackungsfirma
Am 16. September traten über 500 Produktionsarbeiter bei Plastic Packaging, einem der größten Produktionsunternehmen Namibias, in den Streik. Der Streik folgt auf monatelange ergebnislose Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Metal and Allied Namibian Workers Union und der Geschäftsleitung von Plastic Packaging. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 6 Prozent und eine Wohnzulage von 100 N$, sowie Nachzahlungen ab März. Der Streik betraf alle zehn Niederlassungen des Unternehmens in Namibia, darunter Okahandja, Windhoek, Walvis Bay, Rundu und Otjiwarongo. „Normalerweise erhalten wir unsere Lohnerhöhung zum 1. März. Dieses Jahr gab es nichts. Deshalb haben wir uns zum Streik entschlossen”, erklärte Betriebsratsvorsitzender Shalimba.