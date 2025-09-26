Windhuk: Streik in Verpackungsfirma

Der faschistische Staatsumbau in den USA wird von Donald Trump unter dem Vorwand des Attentats auf seinen Jugend-Demagogen Charlie Kirk forciert vorangetrieben: Verstärkte Gleichschaltung der Medien, Zensur von Museen, Bibliotheken und Universitäten, Unterdrückung und Einschüchterung sämtlicher Kritiker. Der Kern ist aggressiver Antikommunismus mit einer unsäglichen Hetze gegen "Linksradikale" oder die "Antifa", die Trump bereits als "terroristische Organisation" einstufte. Das fordert den Widerstand verstärkt heraus, wie zuletzt bei den breiten Protesten gegen die Absetzung der Show des Trump-kritischen Komikers Jimmy Kimmel. Auch in Deutschland versuchen AfD und andere rechte Kräfte, verstärkt gegen Journalisten Stimmung zu machen und fordern den Fall der "Brandmauer". All das setzt den Aufbau einer breiten antifaschistischen Einheitsfront auf die Tagesordnung. Wir freuen uns über Hinweise, Infos und Korrespondenzen dazu. Welche Diskussionen darüber gibt es in den Betrieben, Wohngebieten und Unis? Bitte bis Dienstag, 30. September, an rotefahne@mlpd.de schicken!