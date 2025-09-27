Zehntausende in Berlin und Düsseldorf auf der Straße für Gaza

Immer mehr wird die weltweite Palästina-Solidaritätsbewegung zur größten internationalistischen Bewegung!

Düsseldorf

Angemeldet waren 5000, aber es sind wohl weit über 10.000 gekommen. Viele junge Leute. Auch über 100 Biker mit ihren Motorrädern unter anderem auch aus den Niederlanden, die sich angeschlossen haben und vorne an der Spitze stehen. Die Demo ist jetzt gegen 16 Uhr losgelaufen. Schon während der Auftaktkundgebung und jetzt auf der Demo sind Palästina-Flaggen und -Farben allgegenwärtig. Der Block von Internationalistischem Bündnis, MLPD und REBELL mit offenem Mikrofon und Liedern kommt gut an. Hunderte applaudieren, rufen die Parolen und singen bei den Liedern mit. Der Block ist anerkannter fester Bestandteil; er weckt sehr großes Interesse. Die Palästinabroschüre geht sehr gut weg. Es ist lebendig, laut und etwas durcheinader. Im WDR-Bericht ist groß das Wahlplakt der MLPD "Stoppt den Völkermord in Gaza" abgebildet.

Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, sprach am Offenen Mikrofon: "Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Demonstration, von meiner Partei überbringe ich herzliche Grüße. Wir kämpfen heute gegen den Völkermord, der in Gaza stattfindet, wir kämpfen gegen das israelische Regime. Aber wir sollten auch den faschistischen Präsidenten Trump der USA ins Visier nehmen. Und die deutsche Regierung, die diesen Krieg gegen das palästinente Volk unterstützt. Gegen die Unterstützung für den Völkermord in Gaza durch diese imperialistischen Regierungen! Aber wir können auch sehr stolz sein. Denn wir sind die größte antiimperialistische Bewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir richtig gezählt haben, dann sind es 14 Millionen Menschen, die in den letzten zwei Jahren für Gaza demonstriert haben auf der ganzen Welt mit Protestmärchen und großen Demonstrationen. Diese Bewegung muss weitergehen und es ist genau richtig, dass heute so viele hier sind! Diese Demonstrationen in Deutschland sind auch ein Erfolg gegen die Behauptung. diese Proteste und diese Solidarität sei antisemitisch und es sei deutsche Staatsräson, dass man an der Seite Israels zu stehen habe. Das ist nicht unsere Räson. Unsere Räson: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus von deutschem Boden. Das muss doch unsere Verpflichtung sein!"

Fortsetzung morgen in unserer ausführlichen Berichterstattung auf Rote Fahne News

Vor kurzem versammelte sich ein kleines häuflein zionistischer oder zionistisch beeinflusster Demonstranten am Straßenrand. Große Unmutsbekundungen und Protest von den demonstrierenden. Rufe wie "shame on you". Markus Stockert, stahlkollege von ThyssenKrupp in Duisburg, kritisierte ein Transparent, was die große emonstration als "judenfeindlich" bezeichnet. Er stellte klar, dass die Demonstrationen sich überhaupt nicht gegen Juden richtet, sondern gegen die israelische Regierung und ihren Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza und gegen weitere imperialistische Kriege. In dem Zusammenhang bezog er auch solidarische Positionen zu den Kämpfen der Arbeiterinnen und Arbeiter und der Bevölkerung Israels gegen die israelische Regierung. Mit ihnen schließt sich die Demonstration zusammen aber nicht mit der israelischen Regierung.

Berlin

Aus Berlin berichtet unser Rote-Fahne-News-Korrespondent: "Die Menschenmassen sind unüberschaubar. Sicher Zehntausende. Wahrscheinlich die bisher größte Solidaritätsdemo für das palästinensische Volk seit Beginn des Völkermords von Israel im Gaza.

"Hoch die internationale Solidarität" ist neben "Free Palestine" die meistgerufene Parole. Viele Spenden für Gaza soll leben. Andere unterschreiben für die Wiedereinstellung des gekündigten ver.di-Vertrauensmanns bei DHL. Die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, sprach kämpferisch für die Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Aber heute morgen wurden in der Presse andere Vertreter der Linkspartei zitiert, die vor der Demo gewarnt haben. Die MLPD ist mit vielen Fahnen kämpferisch aufgetreten.Ihr Transparent "Stoppt den Völkermord in Gaza - für ein sozialistisches Palästina" regte einige Diskussionen an. Die Palästinabroschüre der MLPD fand großen Absatz."