Zum Artikel: Rückblick auf die Basketball-EM und die Leichtathletik-WM

Ich will keine Haarspalterei betreiben, aber weder Dennis Schröder, Malaika Mihambo noch Leo Neugebauer kommen von einem anderen Kontinent. Alle drei sind in Deutschland geboren und hier aufgewachsen, sind also keine Migranten.

Rassismus richtet sich nicht nur gegen Migranten, sondern generell gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe, die als eine minderwertige Menschenrasse gegenüber der weißen Rasse gebrandmarkt werden sollen. Die Heroisierung eines weißen und christlichen Mannes ist ein wichtiger Bestandteil der faschistischen Bewegung in den USA.

Seinen historischen Ursprung hat das in der ideologischen Rechtfertigung grausamster Ausbeutermethoden amerikanischer Großgrundbesitzer. Die als Sklaven nach Amerika verschleppten Afrikaner wurden auf deren Feldern wie Tiere behandelt. Afroamerikaner sollen (und können ja auch nicht) abgeschoben werden. So wurden in den USA nur einen Tag nach der Wahl Trumps von einem faschistischen Netzwerk im Massenumfang Handybotschaften an Afroamerikaner gesendet mit dem Inhalt, "sie sollen sich sofort auf den Plantagen zur Arbeit melden.“