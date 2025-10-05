250.000 demonstrieren in Amsterdam für Palästina - Morgen Verhandlungen über Trump-Plan

Vor dem Auftakt erklärte der amerikanische Außenminister Rubio in Washington, er hoffe auf eine rasche Einigung. Trumps "Nachkriegsordnung" sieht eine Expertenregierung unter seiner Führung vor. Ein solcher Diktatfrieden ist keine Perspektive für das palästinensische Volk. In Amsterdam demonstrierten heute 250.000 Menschen für ein sofortiges Ende des Gazakriegs. Rote Fahne News wird weiter berichten.