Amsterdam/Ägypten
250.000 demonstrieren in Amsterdam für Palästina - Morgen Verhandlungen über Trump-Plan
In Ägypten finden morgen die Verhandlungen über den Plan von Trump für den Gaza-Streifen statt. Im Moment treffen die Delegationen ein.
Vor dem Auftakt erklärte der amerikanische Außenminister Rubio in Washington, er hoffe auf eine rasche Einigung. Trumps "Nachkriegsordnung" sieht eine Expertenregierung unter seiner Führung vor. Ein solcher Diktatfrieden ist keine Perspektive für das palästinensische Volk. In Amsterdam demonstrierten heute 250.000 Menschen für ein sofortiges Ende des Gazakriegs. Rote Fahne News wird weiter berichten.