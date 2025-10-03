Al-Awda: „Solange die Stadt bewohnt ist, weigert sich der Krankenhausdirektor, Mitarbeiter aus Gaza-Stadt abzuziehen.“

Der letzte Mitarbeiter werde evakuiert, wenn die letzte Person Gaza-Stadt verlässt, sagt Mohammad Salha. Trotz einer krächzenden Telefonverbindung gelang es am Donnerstag, Mohammad Salha zu erreichen. Er ist Direktor des Al-Awda-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens. Seit Mai, als die israelischen Behörden das Krankenhauspersonal zur Evakuierung aufforderten, musste das Krankenhaus über mehrere kleinere Abteilungen operieren – unter anderem in Gaza-Stadt.



Dort hat Israel seine Angriffe in den letzten Tagen intensiviert. Von dort stammen auch fast täglich Bilder von offenbar schwer unterernährten Kindern.

Eine von den Vereinten Nationen unterstützte Überwachungseinheit stellte bereits vor über einem Monat eine Hungersnot fest – Israel bestreitet dies jedoch. ...



Wir haben mit Mohammad Salha gesprochen, um einen Augenzeugenbericht aus dem Gebiet zu erhalten, das vom UN-Generalsekretär als „lebende Hölle“ beschrieben wird und von Israel als letzte Hochburg der Hamas gilt.



„Die Lage in Gaza-Stadt ist sehr gefährlich und sehr schwierig. Alle haben große Angst. Jeden Tag wird es gefährlicher“, sagt der Krankenhausdirektor. Auch Ärzte ohne Grenzen bestätigen dies. Die Bedrohungslage ist inzwischen so hoch, dass sie gestern beschlossen haben, alle Mitarbeiter aus Gaza-Stadt

abzuziehen.



Als wir mit Mohammad Salha sprechen, hat er sich bis vor wenigen Tagen in Gaza-Stadt aufgehalten. Jetzt befindet er sich in Deir al-Balah im zentralen Teil des kriegsgeplagten Streifens, plant aber baldige Rückkehr.

Al-Awda verfügte ursprünglich über vier Gesundheitskliniken und ein Hauptquartier in Gaza-Stadt. Aufgrund der israelischen Angriffe wurden drei der Zentren und das Hauptquartier geschlossen.

Nur eine Klinik ist noch in der Nähe von Gaza-Stadt in Betrieb, wo israelische Truppen laut Salha in den letzten Tagen immer nähergerückt sind. „Unser Hauptquartier ist teilweise zerstört, und drei nahegelegene Gebäude wurden ebenfalls zerstört“, sagt er.



Der dänische Rundfunk hat die israelische Botschaft in Dänemark um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten, Israel habe das Hauptquartier von Al-Awda angegriffen.

Niemand wird zurückgelassen

Trotz der fast täglichen Angriffe Israels in und um Gaza-Stadt befinden sich laut Save the Children immer noch Hunderttausende Palästinenser in der Stadt.

Einige weigern sich aus Prinzip, ihre Häuser zu verlassen, andere haben genug Horrorgeschichten aus dem zentralen und südlichen Gaza gehört, um sich nicht zu trauen, loszuziehen. „Manche haben einfach nicht das Geld, um die Stadt zu verlassen“, sagt Mohammad Salha. Viele Familien müssten hohe Summen zahlen, um von anderen mit ihren Habseligkeiten in den zentralen oder südlichen Gazastreifen gebracht zu werden.

Da der Bedarf an medizinischer Versorgung in der Stadt weiterhin enorm ist, weigert sich der Krankenhausdirektor, seine Mitarbeiter aus der Kriegszone abzuziehen. „Der letzte Mitarbeiter wird evakuiert, wenn die letzte Person Gaza-Stadt verlässt“, sagt er.



Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs hatte das Al-Awda-Krankenhaus noch 154 Mitarbeiter in und um Gaza-Stadt. ...

Krankenhausdirektor Mohammad Salha ist wie alle anderen Palästinenser in Gaza auch persönlich vom Krieg zwischen Israel und der Hamas betroffen. Seine Familie wurde bereits 16 Mal zur Flucht gezwungen, erzählt er.



„Vertriebensein ist das, was die Menschen am meisten belastet.“ Besonders deshalb, weil die Vertreibung die Menschen an Orte bringt, die nicht sicher sind. Ein Beispiel ist das Gebiet Al-Mawasi im Süden, das von Israel als „humanitäre Zone“ bezeichnet wird, aber als überfüllt und zerstört beschrieben wird.



Salha beschreibt den zentralen Teil des kriegsgeplagten Gazastreifens auf ähnliche Weise. „Die Menschen schlafen auf der Straße, weil es keinen Platz für sie gibt“, sagt er.