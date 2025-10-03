Einladung
Am Sonntag Webinar der United Front zum Internationalen Umweltkampftag
Die beiden Co-Präsidentinnen der United Front, Monika Gärtner-Engel und Edithluz Castro, laden herzlich ein zum Webinar am Sonntag, dem 5. Oktober. Thema ist die Vorbereitung des Internationalen Umweltkampftags am 15. November.
Das Webinar ist diesmal sehr rechtzeitig, aber auch besonders wichtig. Denn die Umweltfrage wird weltweit durch die Gefahren und Probleme durch Krieg, Faschismus und soziale Probleme einerseits dramatisch verschärft (Ökozid in Gaza!) - und andererseits im Bewusstsein breiter Massen tendenziell verdrängt.
Umso wichtiger sind die Aktivitäten an unserem geplanten Umweltkampftag am 15.11.25. Er steht in Verbindung mit der vielfältigen Delegation zu den Protestaktivitäten bei der COP 30 in Brasilien, die wir ja auch unterstützen. All das ist nicht zuletzt Schlussfolgerung aus unserer sehr erfolgreichen Zimmerwaldkonferenz 2.0 am 6. September in Zürich.
Es sind bereits Beiträge aus besonders betroffenen Gegenden angemeldet wie der Westsahara, der Schweiz und aus Südafrika.
Solidarische Grüße,
Monika Gärtner-Engel, Edithluz Castro
Co-Präsidentinnen der United Front
Link für die Teilnahme am Webinar: https://us02web.zoom.us/j/86471807785?pwd=TzkoK4n5CKCLJStsLuRZd4YmD1lrBn.1
Link zu den lokalen Anfangszeiten: https://www.timeanddate.de/zeitzonen/events?msg=United+Front+Webinar&iso=20251005T14&p1=195&ah=3