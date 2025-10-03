Am Sonntag Webinar der United Front zum Internationalen Umweltkampftag

Das Webinar ist diesmal sehr rechtzeitig, aber auch besonders wichtig. Denn die Umweltfrage wird weltweit durch die Gefahren und Probleme durch Krieg, Faschismus und soziale Probleme einerseits dramatisch verschärft (Ökozid in Gaza!) - und andererseits im Bewusstsein breiter Massen tendenziell verdrängt.

Umso wichtiger sind die Aktivitäten an unserem geplanten Umweltkampftag am 15.11.25. Er steht in Verbindung mit der vielfältigen Delegation zu den Protestaktivitäten bei der COP 30 in Brasilien, die wir ja auch unterstützen. All das ist nicht zuletzt Schlussfolgerung aus unserer sehr erfolgreichen Zimmerwaldkonferenz 2.0 am 6. September in Zürich.

Es sind bereits Beiträge aus besonders betroffenen Gegenden angemeldet wie der Westsahara, der Schweiz und aus Südafrika.

Solidarische Grüße,

Monika Gärtner-Engel, Edithluz Castro

Co-Präsidentinnen der United Front

Link für die Teilnahme am Webinar: https://us02web.zoom.us/j/86471807785?pwd=TzkoK4n5CKCLJStsLuRZd4YmD1lrBn.1

Link zu den lokalen Anfangszeiten: https://www.timeanddate.de/zeitzonen/events?msg=United+Front+Webinar&iso=20251005T14&p1=195&ah=3