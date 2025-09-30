Madakaskar
Antananarivo: Jugend fordert Wasser und Strom
Stromausfälle, Wasserknappheit und Polizeibrutalität – das sind die Auslöser der Unruhen, die in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo vergangene Woche begannen und bis heute immer noch anhalten. „Wir fordern nur unsere Grundrechte ein: sauberes Wasser und verlässlichen Strom“- das sind die konkreten Forderungen tausender Jugendlicher auf den Straßen. Nachdem die Polizei auf die Demonstrationen der Jugendlichen mit Gewalt reagierte, breiteten sich die Unruhen im ganzen Land aus. Mindestens 22 Tote wurden bisher gemeldet. Zu Beginn der Woche erklärte nun Präsident Andry Rajoelina die Regierung für abgesetzt, das allerdings führte bisher keineswegs zur Beruhigung.