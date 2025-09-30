Antananarivo: Jugend fordert Wasser und Strom

Wie das Palästina Aktionsbündnis Dortmund mitteilt, wurde die Umgebung um das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen die ganze Nacht von Drohnen beschossen. Es herrschte ein Kugelhagel. Die Menschen im Al-Shifa-Krankenhaus werden aufgefordert, dieses zu verlassen. Wenn sie das aber versuchen, werden sie von Scharfschützen erschossen. Sie sind also dort gefangen. Heute Vormittag wurde im Khan-Younis-Krankenhaus einem Krankenpfleger gezielt in den Kopf geschossen. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt; es ist noch unklar, ob er dies überlebt hat, sein Name ist Marwan Abdeen. Das Khan-Younis-Krankenhaus liegt im Süden des Gazastreifens, welcher eigentlich eine Schutzzone ist! Weiterhin wurde das Al-Helou-Krankenhaus mehrfach bombardiert.

Eilkundgebung in Düsseldorf

Aus diesem Grund findet um 18 Uhr eine Eilkundgebung in Düsseldorf statt. Unter dem Motto „Krankenbetten statt Trümmerfetzen“ findet sie auf dem Schadowplatz statt. Es werden Kerzen im Gedenken an die Opfer in Gaza angezündet.