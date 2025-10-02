Auf zu den Demos am 3. Oktober!

"Die MLPD Baden-Württemberg beteiligt sich und mobilisiert zur Friedensdemonstration in Stuttgart und Berlin 'Nie wieder Kriegstüchtig – Stoppt den Völkermord in Gaza – Stoppt den Krieg in der Ukraine'. Sie hat den Aufruf unterzeichnet und ist Mitveranstalter.



Auftaktkundgebungsbeginn ist um 13 Uhr auf dem Schlossplatz. Danach findet eine Demonstration durch Stuttgart mit mehreren ‚Blöcken‘, u. a. der Montagsdemo und des Internationalistischen Bündnisses, statt, die die MLPD unterstützt. Die Demonstration endet mit einer Abschlusskundgebung wieder auf dem Schlossplatz.

Die MLPD ist dort durchgehend mit einem Büchertisch vertreten und steht auch für Presseanfragen zur Verfügung.



Angesichts der massiv gestiegenen Weltkriegsgefahr ist eine breite Friedensbewegung dringend geboten. Die MLPD fördert als revolutionäre Arbeiterpartei den aktiven Widerstand gegen Krieg und Faschismus in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Sie bringt umfangreiche Analysen der ökonomischen, politischen und weltanschaulichen Hintergründe der Weltkriegsgefahr ein und steht für die Perspektive des echten Sozialismus. In der Solidaritätsbewegung gegen den Völkermord in Gaza sind die MLPD und ihr Jugendverband REBELL Aktivposten.

Die MLPD beteiligt sich auch an der Begrüßungskundgebung von Bundesweiter Montagsdemo und Internationalistischem Bündnis Stuttgart, die von 12 Uhr bis 12.30 Uhr am Pusteblumen-Brunnen (Königstr./Marstallstr.) stattfindet."

