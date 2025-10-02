Schweiz
Bern: Proteste gegen Erhöhung der Studiengebühren
Die Schweizer Regierung will die Studiengebühren für inländische Studierende schweizweit verdoppeln und für ausländische Studierende vervierfachen! Dagegen entwickelt sich ein breiter Widerstand - der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) sammelte für eine Petition dagegen bereits 35.000 Unterschriften. Am Mittwoch organisierte der VSS einen Aktionstag gegen das Bildungskürzungsprogramm, 2.000 Studentinnen und Studenten gingen dagegen in Bern auf die Straße, 700 waren es in Zürich, 150 in Lausanne. Das Kürzungsprogramm gefährdet auch Forschungsprogramme und Stellen an Universitäten.