Blockaden gegen AfD-Jugend

Die Pressekonferenz findet genau dort statt, wo widersetzen am 29. und 30. November die Zufahrtswege zu den Hessenhallen blockieren will. Das Bündnis stellt den aktuellen Stand der Planungen vor und beantwortet Pressefragen. Ton- und Videoaufnahmen sind ausdrücklich erwünscht. Im Anschluss können Interviews mit den Sprecherinnen und Sprechern durchgeführt werden.



„Im Januar haben wir mit 15.000 Menschen den AfD-Bundesparteitag in Riesa blockiert. In Gießen werden wir noch mehr!“, sagt Rieka Becker vom Aktionsbündnis widersetzen.

„Wir werden von allen Seiten auf die Messehallen zulaufen, uns auf die Zufahrtswege setzen und nicht freiwillig weggehen. Die einzigen, die wir durchlassen, sind Feuerwehr und Rettungswagen. Eine neue AfD-Jugend darf es nicht geben!“, so Laura Wolf vom Aktionsbündnis.



widersetzen ist ein bundesweites Aktionsbündnis aus Gewerkschaften, NGOs, Initiativen und Einzelpersonen, die sich für Klimagerechtigkeit und eine Welt ohne Rassismus und Faschismus engagieren.

Hier geht es zum Beitrag von Rote Fahne TV über die und von den antifaschistischen Massenprotesten gegen den AfD-Parteitag im sächsischen Riesa im Januar dieses Jahres.