Die Hamas ist bereit, alle Geiseln freizulassen

In die Millionen geht die Solidarität mit dem palästinensischen Volk in aller Welt - und sie wächst weiter. Verstärkt wird sie jetzt durch die weltweiten Proteste gegen den Überfall Israels auf die Gaza-Flotilla. Unter dem Druck dieser Solidaritätsbewegung gerät die faschistische israelische Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu immer mehr in die Defensive. Das ist auch US-Präsident Donald Trump bewusst und ist der Hintergrund für seinen Plan einer imperialistischen Befriedung des Gaza-Kriegs. Für das geschundene palästinensische Volk wäre es ein großer Lichtblick, wenn die Waffen schwiegen und nicht immer noch mehr und noch mehr Menschen ermordet würden.

Aber bisher fährt die israelische Armee scheinbar unbeirrt mit Bombardements und ihrer Bodenoffensive fort. Dabei hat Trump Israel aufgefordert, die Angriffe sofort einzustellen, damit die Übergabe der Geiseln vorbereitet werden kann. Unter dieser Vorbereitung scheint Netanjahu zu verstehen, noch weitere Gebiete in der Stadt Gaza und dem Gazastreifen dem Erdboden gleichzumachen. Israels Armee äußerte sich bislang nicht zu den Angriffen. Eine Militärsprecherin sagte aber, ein Stopp der Angriffe sei nicht offiziell von der Armee verkündet worden.

Israelische Medien meldeten unter Berufung auf an den Verhandlungen beteiligten Personen, dass Israel ein Verhandlerteam nach Ägypten schicken wolle. Dies solle innerhalb eines Tages geschehen. Der israelische Sender Channel 12 berichtete, dass die Verhandlungen am Sonntag beginnen könnten. Eine offizielle Bestätigung aus Israel gibt es noch nicht. aber nicht.

Wachsamkeit und Verstärkung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk ist angesagt! Für ihren Überlebens- und Befreiungskampf brauchen die Palästinenser einen wirklichen Waffenstillstand und dass unverzüglich die Grenzen geöffnet werden, damit Hilfslieferungen durchkommen. Das Aushungern muss ein Ende haben! Fordern wir weltweit die sofortige Freilassung der Flotilla-Aktivisten und den Rückzug der israelischen Armee. Kein Großisrael! Für ein sozialistisches Palästina!