+++ Eilmeldung +++ Eilmeldung +++

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir wollten euch noch einmal erinnern und herzlich einladen zum bereits angekündigten Online-Webinar am heutigen 5. Oktober zur Vorbereitung des internationalen Umweltkampftags am 15. November.

Inzwischen haben wir weitere Einleitungsbeiträge bekommen, u.a. aus dem Kongo und Malawi, dem Jemen, USA, Palästina, Ecuador und Deutschland, die jetzt schon eine sehr spannende Diskussion versprechen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass die Koordinierungsgruppe der Vorbereitung des internationalen Umweltratschlags 2026 diesen Ratschlag vorstellen wird.

Es kann sich jeder und jede mit 2-minütigen Beiträgen an der Diskussion beteiligen und natürlich diesen einmaligen Einblick in die Situation und die Kämpfe in verschiedenen Ländern und Kontinenten bekommen.

Solidarische Grüße,

Monika Gärtner-Engel, Edithluz Castro

Co-Präsidentinnen der United Front

Link für die Teilnahme am Webinar: https://us02web.zoom.us/j/86471807785?pwd=TzkoK4n5CKCLJStsLuRZd4YmD1lrBn.1

Link zu den lokalen Anfangszeiten: https://www.timeanddate.de/zeitzonen/events?msg=United+Front+Webinar&iso=20251005T14&p1=195&ah=3