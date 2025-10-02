Palästina-Solidarität
Für ein sozialistisches Palästina! – Jetzt MLPD-Transparent bestellen
Eindrucksvoll war die riesige Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf und Empörung über den Völkermord in Gaza am 27. September in Düsseldorf und Berlin zu spüren.
Von der Mediengruppe Neuer Weg
Mitten drin das neue Transparent mit der Aufschrift „Stoppt den Völkermord in Gaza! Für ein sozialistisches Palästina! MLPD“. Die Proteste müssen weitergehen und werden weitergehen.
Bestellungen für das Transparent bitte per Mail an oeffentlichkeit@mlpd.de. Das Transparent ist in der Breite von drei oder vier Metern zu bestellen. Preis auf Anfrage.