Gaza-Demos: Viele trugen sich für die Gaza-AGs im REBELL ein



Bei beiden Demos zusammen wurden an die 1000 Euro Spenden für das Al-Awda-Krankenhaus gesammelt. Hätten wir die Spendensammlung überall in bewährter Art und Weise mit großen Tüchern durchgeführt, wäre garantiert auch noch einiges mehr zusammengekommen. Sehr gut sind dafür die Flyer „Gaza soll leben“ der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International e. V. Für die internationalistische Arbeit der MLPD wurden in Düsseldorf nochmal 165 Euro gesammelt.

Es gab großes Interesse an der Palästina-Broschüre der MLPD. In Berlin und Düsseldorf wurden so jeweils mindestens 100 Stück verkauft – in deutscher, arabischer, englischer oder türkischer Sprache. Zugleich ist das ausbaufähig! In Düsseldorf verkaufte allein eine Aktivistin 25 Broschüren. Auch einige Ausgaben der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG wurden verkauft.