Schweiz
Genf: Tausende Menschen protestieren gegen Gaza-Krieg
Am Wochenende fanden in der Schweiz verschiedene Demonstrationen gegen den Völkermord in Gaza statt. Die größte gab es in Genf. Die Polizei nannte 6.000, die Veranstalter 10.000 Teilnehmer. Kritisierte wurde die Rolle der Schweiz, unter dem Deckmantel der Neutralität eine Komplizenschaft mit Israel zu praktizieren. Schweizer Institutionen und Unternehmen wurden aufgefordert, jegliche Zusammenarbeit mit Israel sofort einzustellen. In der Innenstadt legten sich die Teilnehmenden auf den Boden, um die finanzielle Komplizenschaft der Bank UBS mit dem Staat Israel anzuprangern. Mindestens 2.000 Menschen demonstrierten in Bellinzona im Tessin: «Palestina libera, liberi tutti!!» – «Ist Palästina frei, sind alle frei!!», stand auf einem Plakat. Mehrere Hundert Menschen gingen auch in Zürich auf die Straße und riefen «Stoppt den Völkermord».