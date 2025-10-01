Gutes Signal für Gelsenkirchen und NRW – große Mehrheit für Andrea Henze als Oberbürgermeisterin

„Wir gratulieren Andrea Henze herzlich zu ihrem Erfolg; eine gute Entscheidung für ein antifaschistisches Gelsenkirchen“, erklärt Jan Specht, Stadtverordneter von AUF Gelsenkirchen. „Wir hatten in der Stichwahl zu ihrer Wahl aufgerufen. Auch bei der Kundgebung der Aktionseinheit am Samstag gegen die AfD und alle Faschisten wurde dies von vielen Teilnehmern unterstrichen. Ich fand es nicht richtig, dass sich die SPD da so zurückgehalten hat. Die Menschenkette rund um das Hans-Sachs-Haus war ein voller Erfolg.“

„Ein gutes Signal, dass weder in unserer Stadt noch in Duisburg und Hagen ein AfD-OB durchkam“, so Vorstandssprecher Willi Mast. „N. Emmerich / AfD bekam nicht mal die Hälfte der Stimmen für Andrea Henze. Aber diese Wahl unterstreicht auch, dass die Politik gegen faschistische Umtriebe ganz oben auf der Agenda steht. Die Brandmauer muss gefestigt werden! Die Politik der Übernahme von AfD-Positionen, wie durch Sören Link in Duisburg, lehnen wir klar ab.“

In diesem Sinne begrüßen wir auch die Ankündigung von Frau Henze, dass sie sich für eine Politik einsetzt, die transparent, ehrlich und handlungsfähig ist, die nicht spaltet, sondern verbindet und auf die Potenziale unserer Stadt setzt – vor allem die jungen Menschen, die etwas aufbauen wollen. Dafür erwarten wir eine konstruktive Ratsarbeit ohne antikommunistische Ausgrenzung oder Bevorzugung der etablierten Parteien – gerade angesichts der riesigen Probleme der Kommunalpolitik Kommunalpolitik – Stichworte: Armut, Arbeitslosigkeit, Schul- und Bildungsmisere. Viel zu lange wurde in unserer Stadt die ‚Politik der verbrannten Erde‘ durch die Ruhrkohle und andere Großkonzerne nur abgenickt.

Betroffen macht die Massenschlägerei in Bismarck mit einem Toten und drei Schwerverletzten. Es gibt sehr viele Brennpunkte in unserer Stadt Stadt – Rat und Politik haben große Aufgaben zu lösen. Darauf muss der Fokus liegen. Die Zahl der AfD-Stadtverordneten wird sicher eine Herausforderung für alle demokratischen Kräfte.

Wir setzen auf Frau Henzes Wort für das Ziel einer konsequenten antifaschistischen Zusammenarbeit, null Toleranz für Hetze der AfD. Gemeinsam für ein lebenswertes Gelsenkirchen – in dem das Schalke-Blau das einzige Blau bleibt.