Sachsen
Faschistischer Anschlag mit ätzender Flüssigkeit
Am 26. Oktober, nachts um 23 Uhr, wurden Genossinnen und Genossen der Linkspartei in Leisnig (Sachsen) mit einer Wasserspritzpistole attackiert. Die Pistole enthielt eine ätzende Flüssigkeit. Ein Antifaschist wurde verletzt und eine weitere Person erlitt Verletzungen am und im Auge. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Angriff ging mit eindeutigen faschistischen Parolen einher. Die MLPD Sachsen hat umgehend ihre Solidarität erklärt.