Indonesien: Rechtsentwicklung und Rehabilitierung faschistischer Verbrechen

Untung ist ein ehemaliges Mitglied des Tim Mawar (Rose Team) unter dem Kommando der Spezialeinheiten in den Jahren 1997/1998. Zu dieser Zeit war Prabowo Subjanto selbst Kommandeur dieses Kommandos der Spezialeinheiten und in Jakarta leitend verantwortlich für den Versuch der Suharto-Diktatur, den Volksaufstand 1998 niederzuschlagen.

Der Volksaufstand beseitigte die Herrschaft der Suharto-Militärdiktatur. Anschließend verurteilte ein Militärgericht Untung Budiharto zusammen mit Tim Mawar (Rose Team) als einen der Entführer von pro-demokratischen Aktivisten. Um seiner eigenen Verurteilung zu entgehen, floh Prabowo Subjanto 1998 ins Exil.

Mit dieser Beförderung hat Untung Budiharto nun den Rang eines Ehren-Generalleutnants, eines Drei-Sterne-Generals. Prabowo Subjanto begründet die Verleihung dieses Sonderranges als Anerkennung für die Verdienste der Soldaten um Nation und Staat während ihrer militärischen Laufbahn.

Die Rehabilitierung und Beförderung dieser elf Angehörigen mörderischer Spezialkräfte der faschistischen SuhartoDiktatur ist ein Freibrief und eine Ermunterung auf dem Weg hin zum schrittweisen Umbau des Staatsapparates hin zu einer faschistischen Diktatur.

Siehe auch: 30. September - 60. Jahrestag des Massenmordes an Kommunisten in Indonesien