Solidarität mit Gaza
Italien im Generalstreik
In Italien findet heute aus Solidarität mit der von Israel abgefangenen Hilfsflotte für die Menschen im Gazastreifen ein Generalstreik statt. In vielen großen und kleineren Städten des Landes versammeln sich Zehntausende. Allein im norditalienischen Mailand wurden 30.000 Demonstranten gezählt. Sie fordern einen Stopp des Völkermords in Gaza. Überall im Land kommt es zu zahlreichen Zug- und Flugausfällen. Viele Schulen blieben geschlossen. Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellte, Studentinnen und Studenten gingen auf die Straße. Aufgerufen hatten zwei Gewerkschaften, unter anderem die Confederazione Generale Italiana del Lavoro,